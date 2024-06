Cina, Xi proclama la lotta alla corruzione nei ranghi dell'esercito

In Cina il presidente Xi Jinping ha annunciato di voler lottare contro la corruzione e di voler rafforzare la lealtà tra le forze armate, hanno riferito i media statali. In un discorso ai vertici della riunione della Commissione militare centrale nella città nord-occidentale di Yanan, il presidente cinese ha esortato i partecipanti a "sradicare il terreno fertile e le condizioni in cui prospera la corruzione e a rafforzare la portata della lotta contro la corruzione", secondo la tv pubblica CCTV. Xi ha invitato i militari a "rafforzare la supervisione generale dei quadri senior nello svolgimento dei loro compiti e nell'uso dei loro poteri".