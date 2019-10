Cina, Xi: "Nessuna forza può scuotere il nostro Paese" | Il discorso del presidente cinese a piazza Tienanmen

Nessuna forza può scuotere la Cina . E' questo il messaggio del presidente Xi Jinping nel discorso a piazza Tienanmen, prima di ispezionare le truppe della parata militare per i 70 anni della nascita della Repubblica popolare . "Nessuna forza può neanche scuotere lo Stato della Cina o fermare il popolo e la nazione cinesi dal marciare in avanti".

La forza missilistica della Cina - Alla parata militare per i 70 anni della fondazione della Repubblica popolare cinese ci sono anche, per la prima volta, i missili intercontinentali mobili a combustibile solido DF41, i temuti vettori balistici capaci di raggiungere il territorio Usa in meno di un'ora. Durante l'ispezione delle truppe in limousine da parte del presidente Xi Jinping, che è anche commander-in-chief, si sono visti diversi missili, tra cui i DF58, i DF31 e i DF17.

In parata sfilano i ritratti dei leader della Repubblica - Anche gli enormi ritratti dei leader della Repubblica popolare, presenti e passati, sono apparsi nella grande parata militare a segnalare i simbolici passaggi della crescita e dell'evoluzione della Cina nei 70 anni dalla sua fondazione: il primo e' stato Mao Zedong, seguito da quelli di Deng Xiaoping, Jiang Zemin e Hu Jintao. A chiudere quello dell'attuale leader, Xi Jinping, promotore della "nuova era".

"Prosperità e stabilità per Hong Kong e Macao" - Nel suo discorso, il presidente Xi Jinping ha promesso prosperità e stabilità" per Hong Kong e Macao, le regioni semi-automone basate sul sistema "un Paese due sistemi", assicurando che gli sforzi "per la completa riunificazione andranno avanti". "Sul viaggio davanti a noi, dobbiamo tenere fermi i principi di 'riunificazione pacifica' e 'un Paese due

sistemi', avendo prosperità e stabilità durature a Hong Kong e Macao, promuovendo lo sviluppo pacifico delle relazioni", ha detto infatti Xi.