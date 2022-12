Cina, Xi: Jiang Zemin fu "un grande marxista e leader"

L'ex presidente della Cina, Jiang Zemin, "ha dedicato tutta la sua vita e la sua energia alla lotta per l'indipendenza nazionale, alla liberazione, alla prosperità nazionale e alla felicità del popolo del popolo".

Lo ha affermato Xi Jingping nel suo elogio funebre, in un ruolo che nel 1997 era stato ricoperto da Jiang Zemin verso Deng Xiaoping e nel 1976 da Hua Guofeng verso Mao Zedong. L'attuale presidente cinese ha quindi definito Jiang Zemin come un "grande marxista e leader. Il Comitato centrale del Pcc invita l'intero Partito, l'esercito e il popolo di tutti i gruppi etnici in Cina a trasformare il dolore in forza", ha aggiunto Xi.