Venti persone sono morte in un incendio in una casa di cura a Chengde, nella provincia settentrionale di Hebei in Cina. Secondo la tv di stato CCTV, altre 19 persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale dove sono tenute sotto osservazione. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause dell'incidente, ma secondo la tv cinese una persona con un ruolo di spicco nella struttura è stata presa in custodia dalla polizia.