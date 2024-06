La Cina contro gli Usa: "La vendita di armi a Taiwan trasforma l'isola in una polveriera"

L'accusa è contro gli atti ritenuti di "violare gravemente il diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali e danneggiare con severità la sovranità e gli interessi di sicurezza della Cina", fino a "minacciare la sicurezza e il benessere dei compatrioti di Taiwan". Le autorità del Partito democratico progressista "fanno affidamento sui Paesi stranieri per cercare l'indipendenza", ha proseguito Wu Qian. Tuttavia, "non importa quante armi compreranno, perché non porteranno sicurezza, ma condurranno solo la guerra a Taiwan, e i 'pezzi degli scacchi' alla fine diventeranno 'pezzi abbandonati'. Esortiamo gli Stati Uniti ad attuare con serietà il proprio impegno a non sostenere l'indipendenza di Taiwan, a smettere di armare Taipei in qualsiasi modo e a intraprendere azioni pratiche per mantenere la stabilizzazione, conquistata a fatica, delle relazioni tra i due Paesi e i tra le loro rispettive forze armate". L'Esercito popolare di liberazione cinese "rafforzerà in modo completo l'addestramento militare e i preparativi per la guerra e schiaccerà risolutamente tutti i complotti separatisti per l'indipendenza di Taiwan", ha assicurato il portavoce.