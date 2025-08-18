Cina: "Trump su Taiwan? Pronti a riunificazione pacifica"

La Cina è pronta a perseguire una "riunificazione pacifica" con Taiwan, pochi giorni dopo che il presidente Usa Donald Trump ha detto che il suo omologo Xi Jinping gli ha promesso di non invadere l'isola finché sarà alla Casa Bianca. Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri, ha ribadito la posizione di Pechino secondo cui la questione di Taiwan è un "affare interno" della Cina, quando le è stato chiesto di commentare le dichiarazioni di Trump. "Siamo pronti a lavorare con massimo impegno e sincerità alla riunificazione pacifica, ma non permetteremo ad alcuno di separare Taiwan dalla Cina in alcun modo", ha aggiunto Mao.