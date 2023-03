Cina, avanti su rafforzamento esercito e strategie militari

La Cina dovrebbe "attuare pienamente il pensiero di Xi Jinping sul rafforzamento dell'esercito e delle strategie militari per la nuova era".

Il premier Li Keqiang, aprendo la plenaria del Congresso nazionale del popolo, ha affermato che "le nostre forze armate, con particolare attenzione ai 38 obiettivi per il centenario dell'Esercito popolare di liberazione nel 2027, dovrebbero lavorare per svolgere operazioni militari, aumentare la preparazione al combattimento e migliorare le capacità militari in modo da svolgere i compiti loro affidati dal Pcc e dal popolo".