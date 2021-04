Cina, sei giorni di esercitazioni militari a sud di Taiwan 

ansa

L'esercito cinese svolgerà esercitazioni militari vicino alle Isole Pratas, a sudovest di Taiwan. Le manovre inizieranno giovedì e dureranno 6 giorni, come annunciato dall'Amministrazione per la sicurezza marittima del Guangdong. La mossa è ritenuta una "dichiarazione di sovranità" di Pechino e un monito alle nazioni straniere a non intervenire in vicende interne: a Taiwan, infatti, è iniziata una visita "non ufficiale" di una delegazione americana.