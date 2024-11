Cina, media: "Scienziati sviluppano nuova arma a onde elettromagnetiche"

Gli scienziati cinesi hanno sviluppato un nuovo tipo di arma a microonde ad alta potenza, che combina onde elettromagnetiche con una tecnologia di sincronizzazione ultra-precisa per aumentare la potenza di attacco su un singolo obiettivo. Lo ha riferito il South China Morning Post. Il sistema d'arma, che ha completato prove sperimentali per il suo potenziale uso militare, è composto da più veicoli trasmettitori di microonde schierati in diverse posizioni. Questi emettono microonde che possono unirsi in un potente raggio energetico per colpire un bersaglio unico.