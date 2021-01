Cina, salvato primo dei 22 minatori intrappolati da due settimane

lapresse

Il primo dei 22 minatori intrappolati sottoterra da due settimane nella Cina orientale è stato tratto in salvo. L'uomo soccorso, "fisicamente debole", non appartiene al gruppo dei dieci minori con cui è stato stabilito un contatto dalla superficie. Dal 10 gennaio, data dell'esplosione nella miniera d'oro di Qixia, i soccorritori lavorano per salvare i minatori bloccati a centinaia di metri sottoterra e minacciati dall'innalzamento dell'acqua.