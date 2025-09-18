Cina: "Il ritorno di Taiwan alla Repubblica Popolare è parte dell'ordine postbellico"

Il ritorno di Taiwan alla Cina "è parte integrante dell'ordine postbellico". Lo ha detto il ministro della Difesa cinese, Dong Jun, aprendo i lavori dello Xiangshan Forum di Pechino. "La realtà storica e giuridica che Taiwan appartiene alla Cina è indiscutibile", ha osservato Dong, secondo cui "l'Esercito popolare di Liberazione è sempre stata una forza invincibile nel salvaguardare la riunificazione nazionale. Non permetteremo mai che alcun complotto separatista per l'indipendenza di Taiwan abbia successo e siamo pronti a contrastare qualsiasi interferenza militare esterna in qualsiasi momento".