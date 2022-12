La Cina riprenderà a emettere passaporti dopo stop per pandemia

La Cina ricomincerà a rilasciare nuovi passaporti.

L'amministrazione nazionale per l'immigrazione ha dichiarato che dall'8 gennaio inizierà ad accettare le domande per i passaporti ordinari per turismo e che riprenderà a rilasciare l'approvazione per i viaggiatori cinesi che si recano a Hong Kong per turismo e affari. Pechino aveva bloccato l'emissione di passaporti all'inizio della pandemia di Covid, nel 2020, nell'ambito delle severe misure contro la diffusione del virus, ecercando di impedire a studenti, uomini d'affari e altri viaggiatori di recarsi all'estero.