Proteste in Cina, Casa Bianca: sosteniamo manifestazioni pacifiche

Dopo gli scontri in Cina, a seguito delle proteste contro le misure anti-Covid, la Casa Bianca si "schiera" dalla parte dei manifestanti.

"Alle persone deve essere concesso di riunirsi e di protestare pacificamente", ha detto infatti il portavoce del consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, rispondendo ad una domanda sulla posizione dell'amministrazione Biden rispetto alle proteste in Cina contro la politica "Zero Covid".