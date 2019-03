Cina, premier: mai chiesto a società di spiare all'estero

Pechino non ha mai chiesto a compagnie cinesi o a individui di spiare Paesi stranieri. Lo ha detto il premier Li Keqiang nella conferenza stampa finale del Congresso nazionale del popolo, riferendosi alle accuse Usa sui rischi sicurezza relativi al colosso delle tlc Huawei. "La Cina non si comporta in quel modo - ha aggiunto Li -, è contrario alle leggi cinesi. Non lo abbiamo fatto e non lo faremo in futuro".