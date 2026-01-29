La Cina giustizia 11 persone legate alle truffe in Myanmar

La Cina ha giustiziato 11 persone legate alle truffe in Myanmar. Lo riferisce Xinhua, una delle agenzie di stampa ufficiali di Pechino, secondo cui la pena capitale è stata eseguita anche contro "membri chiave" delle organizzazioni criminali attive nel settore delle telecomunicazioni. "Le esecuzioni sono state eseguite da un tribunale della città di Wenzhou, nella provincia dello Zhejiang, dopo aver ricevuto l'approvazione della Corte suprema del popolo", ha precisato l'agenzia.