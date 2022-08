Cina: "Pelosi a Taiwan? Grave violazione della nostra sovranità"

La visita della presidente della Camera americana Nancy Pelosi "a Taipei è un'escalation della collusione tra Taiwan e Stati Uniti, che è di natura pessima e che ha conseguenze molto gravi".

Si tratta, ha scritto in una nota l'Ufficio per gli affari di Taiwan del Comitato centrale del Pcc, "di una grave violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della Cina". La riunificazione "della madrepatria e il grande ringiovanimento della nazione sono entrati in un processo storico irreversibile. La madrepatria deve essere unificata e lo sarà". Pechino ha annunciato che giovedì condurrà "importanti esercitazioni militari" per circondare Taiwan.