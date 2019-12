Cina, nuove regole per chi compra un cellulare: riconoscimento facciale obbligatorio 

Riconoscimento facciale obbligatorio per chiunque registri un nuovo contratto di telefonia mobile, è il nuovo regolamento, annunciato a settembre e operativo nei prossimi giorni, con il quale il governo cinese afferma di voler "proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini nel cyberspazio". Ma in realtà, l'intento è quello di verificare e "schedare" le centinaia di milioni di utenti che in Cina utilizzano Internet proprio attraverso il cellulare.