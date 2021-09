Cina, morto l'ambasciatore tedesco Jan Hecker: era in carica da poco

Afp

L'ambasciatore tedesco in Cina, Jan Hecker, è morto pochi giorni dopo essersi insediato nel suo ufficio a Pechino. E' stato il ministero degli Esteri di Berlino ad annunciarlo, senza precisarne le circostanze. Hecker, 54 anni, era arrivato a Pechino ad agosto, dopo aver lavorato come consigliere per la politica estera della cancelliera Angela Merkel.