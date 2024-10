Cina, al via nuove manovre militari a nord di Taiwan

La Cina ha dato il via alle manovre "a fuoco vivo" nelle acque attorno all'isola di Niushan, il punto più vicino sulla costa cinese all'isola di Taiwan. Lo rendono noto i media statali, citando un avviso sulla sicurezza marittima emesso dall'amministrazione di Pingtan, nel Fujian. Le manovre seguono quelle denominate "Sword-2024B" tenute dalle forze armate cinesi il 14 ottobre come avvertimento agli "atti separatisti" e per simulare un blocco aero-navale dell'isola ribelle, alle quali ha preso parte anche la guardia costiera.