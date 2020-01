Cina, maiale vivo lanciato dal bungee jumping per inaugurare un parco a tema: sdegno sui social

In Cina un parco a tema è finito nel mirino della critica sui social per aver lanciato un maiale vivo dall'altezza di 68 metri in occasione dell'inaugurazione del nuovo bungee jumping. Video virali mostrano l'animale di 75 chili legato a un palo, portato in cima a una torre da due uomini e poi lanciato nel vuoto. Terrorizzato, il maiale ha urlato per tutto il tempo.