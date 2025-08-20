Cina e India accelerano sul disgelo, ritornano i voli diretti

Il disgelo delle relazioni tra Cina e India accelera. L'incontro tenuto a New Delhi tra i rispettivi ministri degli Esteri, Wang Yi e Subrahmanyam Jaishankar, ha portato al consenso su 10 punti, tra cui la presenza del premier Narendra Modi a fine mese al vertice Sco di Tianjin, alle porte di Pechino, e il pieno sostegno indiano alla Cina in qualità di presidente di turno del gruppo. Tra gli altri temi, la ripresa dei voli diretti tra i due Paesi il prima possibile e le agevolazioni per il rilascio dei visti; la valutazione della ripresa dei meccanismi di dialogo bilaterale tra i governi e la gestione adeguata delle divergenze. Inoltre, nel resoconto della diplomazia di Pechino, le parti hanno concordato su pace e stabilità nelle zone di confine con "consultazioni amichevoli" e di favorire nel 2026 i pellegrinaggi indiani su montagne e laghi sacri nella Regione autonoma di Xizang, il nome mandarino del Tibet, "su scala più ampia".