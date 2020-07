Cina, forte scossa di terremoto registrata a Tangshan

Un terremoto di magnitudo 4,7 ha colpito la città cinese di Tangshan, dove nel 1976 un sisma devastante aveva ucciso 240mila persone. Per il momento non ci sono notizie di vittime o danni, ma la scossa è stata avvertita anche a Pechino, a 200 chilometri di distanza. L'epicentro del terremoto è stato localizzato in un quartiere residenziale appena fuori dal centro di Tangshan.