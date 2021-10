Cina, esplosione in ristorante: tre morti e una trentina di feriti

-afp

Un'esplosione causata da una fuga di gas in un ristorante di Shenyang, capoluogo della provincia del Liaoning, nel nordest della Cina, ha provocato tre morti e almeno una trentina di feriti. Il bilancio è ancora provvisorio. L'esplosione è avvenuta in un'area residenziale con attività commerciali e i lavori di soccorso sono ancora in corso.