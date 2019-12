Cina, esplode fabbrica fuochi artificio in Hunan: 7 morti

Sette persone sono morte e 13 rimaste ferite in un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia cinese centrale dello Hunan. Il governo della città di Liuyang afferma che la deflagrazione è avvenuta a causa della "produzione illegale". Il responsabile della fabbrica è stata arrestato per essere interrogato. Le autorità hanno ordinato la sospensione di tutta la produzione di fuochi d'artificio in città.