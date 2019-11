Cina, debutta il 5G: servizi commerciali in 50 città

I servizi commerciali del 5G sono disponibili in Cina al prezzo di 16-77 euro al mese. La copertura è garantita per un primo gruppo di 50 città, tra cui Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen. Un evento importante nel mezzo della guerra commerciale con gli Usa e delle ambizioni di Pechino da potenza tecnologica globale. In prima fila i tre operatori statali China Mobile, China Telecom e China Unicom.