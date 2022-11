Cina e Corea del Nord, Xi a Kim: "Collaboriamo per la pace mondiale"

La Cina lancia un appello alla Corea del Nord.

Il presidente cinese Xi Jinping ha scritto una lettera al leader supremo nordcoreano Kim Jong-un, invitandolo a cooperare per la pace mondiale e la stabilità regionale. La missiva arriva in un momento di particolare tensione in Asia orientale e nella Penisola coreana. Pyongyang quest'anno ha sparato un numero record di missili, anche a gittata intercontinentale, verso il Mar del Giappone e le intelligence di Stati uniti e Corea del Sud affermano che è pronta a effettuare il suo settimo test nucleare.