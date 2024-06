Cina, coppia crede che il figlio sia morto dopo la nascita: lo ritrova vivo dopo 33 anni

La storia è stata raccontata dal South China Morning Post. Il bambino è stato chiamato Zhang ed è cresciuto in una famiglia di un villaggio rurale nella provincia di Anhui, nella Cina orientale. I suoi genitori biologici sono invece ricchi mercanti della provincia di Zhejiang, nel sud-est della Cina, a circa 400 km di distanza. La coppia che lo ha adottato aveva all'epoca circa 50 anni, il padre era disabile e la famiglia in difficoltà finanziarie. Il giovane a 17 anni ha dovuto abbandonare la scuola per aiutare gli anziani genitori. Alla morte del padre nel 2023, la madre ha rivelato a Zhang che era stato adottato. Con l'aiuto della polizia il ragazzo, ormai trentenne, si è messo alla ricerca della sua famiglia biologica. Solo a maggio 2024 è finalmente riuscito a trovare e a riabbracciare chi lo aveva concepito e partorito. Durante una festa per l'arrivo del figlio, il signor Li Shijie, il padre biologico, ha consegnato in lacrime a Zhang una carta di credito con più di 160mila euro.