Cina contro Taiwan su domanda adesione a trattato di libero scambio

-afp

La Cina si oppone "con forza a qualsiasi accordo di natura ufficiale e sovrana tra i Paesi con cui ha stabilito relazioni diplomatiche e la regione di Taiwan". E' il monito lanciato dall'Ufficio cinese per gli Affari di Taiwan, che fa capo al governo di Pechino, in merito alla domanda di adesione presentata da Taipei al CPTPP, il trattato di libero scambio ex Tpp che coinvolge 11 Paesi.