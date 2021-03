Cina contro Stati Uniti: "L'accusa di genocidio è una grande bugia"

Ansa

L'accusa di genocidio contro la Cina per le politiche adottate nello Xinjiang "è una grande bugia che viola il diritto internazionale". Così la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying commentando il Report on Human Rights 2020 stilato dagli Usa. Secondo Pechino le strutture denunciate come campi di internamento, con oltre un milione di uiguri e altre minoranze, sono centri di formazione professionale contro terrorismo ed estremismo religioso.