Cina contro patto AUKUS: "Estremamente irresponsabile"

La Cina ha denunciato come "estremamente irresponsabile" e di "vedute ristrette" il patto di sicurezza Usa, Gran Bretagna e Australia (AUKUS), che consentirà a Canberra di dotarsi di sottomarini nucleari per la prima volta grazie al trasferimento di tecnologie Usa e Gb. AUKUS è visto come un tentativo di porre un argine al tentativo della Cina d'inglobare gran parte del Mar cinese meridionale.