Cina, cavo ascensore si spezza e colpisce operai: 11 morti

Undici operai sono morti e due sono rimasti gravemente feriti in un cantiere nel nord della Cina, a causa della rottura del cavo di un'ascensore. L'incidente si è verificato nella città di Hengshui: il cavo in tensione si è spezzato e si è trasformato in una frusta, colpendo gli operai al lavoro. Di recente gli insediamenti industriali cinesi sono stati teatro di diversi incidenti, legati alla scarsa applicazione delle norme di sicurezza.