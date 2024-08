La Cina avverte gli Usa: "Smettete di armare Taiwan"

Gli Usa "dovrebbero mettere in pratica il proprio impegno a non sostenere l'indipendenza di Taiwan". È quanto ha detto il capo della diplomazia cinese Wang Yi, in uno dei round di incontri tenuti a Pechino con il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan. Washington, ha sottolineato il funzionario cinese, dovrebbe "smettere di armare Taiwan e sostenere la pacifica riunificazione della Cina". Taiwan "appartiene alla Cina e sarà riunificata", ha rincarato Wang, per il quale l'indipendenza dell'isola "è il rischio più grande alla pace e alla stabilità nello Stretto di Formosa".