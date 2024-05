Cina, attacco con coltello in un ospedale: almeno due morti e 21 feriti

In Cina almeno due persone sono morte e 21 sono rimaste ferite in un attacco compiuto in un ospedale.

Lo riferisce l'agenzia statale Xinhua, precisando che l'aggressore armato di coltello ha colpito alle 13:20 locali (le 7:20 in Italia) nella contea di Zhenxiong ed è stato poi arrestato dalla polizia. I crimini violenti di massa sono rari in Cina, che vieta severamente ai cittadini di possedere armi da fuoco, ma negli ultimi anni si è registrato un aumento dei casi di accoltellamento.