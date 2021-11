Cina, aperto Plenum del Pcc: verso consolidamento potere Xi

ansa

Il sesto Plenum del Partito comunista cinese ha aperto i battenti per un meeting a porte chiuse che dovrebbe, nelle previsioni, rafforzare la presa del potere del presidente Xi Jinping in vista del congresso del Pcc di fine 2022. I quasi 400 funzionari che compongono il Comitato centrale, tra effettivi e supplenti, si sono riuniti a Pechino per la plenaria di quattro giorni, ha riferito l'agenzia Xinhua.