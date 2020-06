Cina agli Usa: "Prenderemo misure contro le interferenze su Hong Kong"

La Cina avvisa gli Usa che adotterà "ferme contromisure a tutela dei suoi interessi su sicurezza e sviluppo" in relazione agli scontri con Washington su Hong Kong. A intervenire è stato il ministro degli Esteri Zhoa Lijan dopo l'annuncio di Trump sullo stop per lo status speciale dell'ex colonia britannica in risposta alla legge sulla sicurezza imposta da Pechino. Tali misure, ha detto Zhao, "interferiscono con gli affari interni della Cina".