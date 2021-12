Cina, 21 minatori intrappolati in una miniera illegale

Afp

A causa di un allagamento 21 persone sono intrappolate da mercoledì in una miniera di carbone illegale a Xiaoyi, città nella provincia settentrionale dello Shanxi, in Cina. Centinaia di soccorritori sono stati inviati sul luogo in una corsa contro il tempo per le operazioni di recupero. Intanto 7 persone sono state arrestate per le presunte responsabilità dell'incidente.