Cile, manifestante ucciso a Curicò: arrestato un soldato

Un soldato cileno è stato arrestato per aver sparato a un manifestante, morto prima dell'arrivo in ospedale, a Curicò, nella regione centrale di Maule. Il procuratore regionale, Julio Contardo, ha precisato che la vittima è un 25enne che faceva parte di un gruppo di dimostranti che all'alba ha bloccato la statale 5. Intanto, in seguito ai disordini scoppiati nel Paese, il presidente Sebastian Pinera potrebbe procedere con un rimpasto di governo.