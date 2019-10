Cile, il presidente Pinera non esclude una nuova Costituzione

Il presidente cileno, Sebastian Pinera, rispondendo a chi gli chiedeva dell'ipotesi di una nuova Costituzione, chiesta sempre a gran voce nelle manifestazioni che da ormai 13 giorni scuotono il Paese, ha detto che non la esclude. "Non escludo nessun cambiamento strutturale né di aprirmi ad altre opzioni", ha dichiarato Pinera, sottolineando tuttavia la necessità a suo parere di avere come priorità il mantenimento dell'ordine pubblico.