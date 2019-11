Cile, i social denunciano la morte di "el Mimo", l'artista trovata impiccata dopo le proteste

L'ultima volta che è stata vista in vita era detenuta dai carabineros, lo rivelano le voci che circolano sui social. All'inizio si era subito parlato di suicidio, ma poi l'ipotesi di una morte "simbolo" come monito per le donne cilene in protesta ha avuto la meglio. Il collettivo femminista Ni Una menos sostiene questa tesi sui social e aggiunge che la donna sarebbe stata anche "violentata, torturata, nuovamente violentata fino al punto di toglierle la vita”. Per una rete di attrici cilene la donna sarebbe stata rapita dalle forze militari nei giorni della protesta del 19 ottobre.

Le perizie - Le analisi del medico legale e le dichiarazioni della Procura cilena dicono che la morta sia avvenuta per "soffocamento" causato dalla corda che la teneva legata all'albero su cui è stata ritrovata. L'autopsia non riscontra violenze sessuali e lesioni fisiche. Il National Institute of Human Rights (NHRI) al momento non ha presentato alcun ricorso.

Il presidente cileno Sebastian Piñera - "C’è stato un eccessivo uso della forza, ci sono stati abusi e i diritti di tutti non sono stati rispettati - ha ammesso il presidente durante una conferenza stampa al palazzo presidenziale - la violenza e gli abusi non resteranno impuniti. Garantirò - ha assicurato - la necessaria assistenza affinché le procure e i tribunali possano indagare e fare giustizia”.