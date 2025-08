Cile, tutti morti i lavoratori dispersi dopo il crollo di una miniera

E' di cinque vittime il tragico bilancio del crollo, avvenuto venerdì in Cile, della miniera di El Teniente, il più grande giacimento sotterraneo di rame al mondo. Domenica, le squadre di soccorso hanno rinvenuto i cadaveri degli ultimi dispersi, a pochi metri dal luogo in cui erano stati ritrovati, in momenti diverse, le altre vittime. L'incidente è avvenuto giovedì in seguito a un terremoto di magnitudo 4.2, forse causato dai lavori di perforazione in corso nella sezione sotterranea della miniera.