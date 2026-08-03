Ciclosporiasi, primi due morti negli Usa

E negli Stati Uniti sta crescendo la paura nei confronti di alcuni tipi di alimenti, principalmente le verdure. Uno dei maggiori produttori americani di verdure e ortaggi freschi, è stato costretto a ritirare l'insalata iceberg responsabile del focolaio e ha assicurato di aver intrapreso "misure proattive". Con un fatturato annuo superiore ai 7 miliardi di dollari l'azienda coltiva prodotti in oltre una dozzina di Stati, oltre che in Messico e Canada, e dispone di 30 stabilimenti di lavorazione e 25mila dipendenti.