Ciad, 44 membri Boko Haram trovati morti in prigione

Quarantaquattro membri della milizia jihadista di Boko Haram sono stati trovati morti nelle loro celle nel carcere di N'Djamena in Ciad. Lo ha annunciato il procuratore della Repubblica Youssouf Tom. Facevano parte "di un gruppo di 58 membri di Boko Haram fatti prigionieri nel corso di una recente operazione dell'esercito" nella zona del lago Ciad, ha precisato, aggiungendo che un'inchiesta è in corso per stabilire le cause di queste morti.