Chiesa, Cei: "Favorire la presenza delle donne nei ruoli di guida"

La prima delle quattro principali linee di orientamento presentate dalla Cei è la necessità di riconnettere vita e Vangelo, dando di nuovo vigore alla diffusione e trasmissione della fede. La seconda e la terza concernono la vita comunitaria e la “corresponsabilità differenziata”, con attenzione alla presenza missionaria dei laici, agli organismi di partecipazione e alla possibilità di nuovi ministeri battesimali, affidabili a donne e uomini. Con un'apertura alla guida in équipe. La quarta chiede invece di verificare l’adeguatezza delle strutture per la trasmissione della fede: comunità parrocchiali o interparrocchiali, Conferenze episcopali regionali. Queste ultime saranno trasformate in "Commissione ecclesiali", con l'ingresso di non vescovi.