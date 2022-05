"Chiederemo alla Russia di annettere Kherson", ma l'esercito di Kiev frena: "Parole inventate, noi li libereremo" 

"Nella notte in cui il consiglio comunale è stato sciolto, era stata ammainata la bandiera dell'Ucraina. Ed era ora che venisse sostituita". Con queste parole il sindaco di Kherson, Igor Kolykhayev, ha annunciato via Facebook, con tanto di foto, la posa di una bandiera gigante dell'Ucraina che va a coprire la facciata del Palazzo del Comune. La città ucraina è caduta nelle mani degli occupanti russi il 2 marzo, ma non c'è giorno che i suoi abitanti, pur stremati dalla fame e dalla brutalità della guerra, non manifestino la loro resistenza all'invasione. E questa è solo l'ultima sfida di Kherson "occupata che non si arrende"