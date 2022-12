Chicago, sparatoria fuori da un liceo: ucciso un sedicenne

A Chicago uno studente di 16 anni è rimasto ucciso a seguito di una sparatoria avvenuta subito fuori da un liceo.

Altri tre studenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in un vicino ospedale: uno di loro è in condizioni critiche. In base alle prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto alla fine delle lezioni, mentre gli studenti stavano lasciando l'edificio: la sparatoria avrebbe avuto luogo appena fuori dalla scuola, immediatamente chiusa per consentire alla polizia di effettuare le dovute indagini.