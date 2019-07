Chicago, sparano e uccidono due mamme durante un corteo contro le armi

Manifestavano contro le armi nel tentativo di rendere più sicuro il loro quartiere ma sono state freddate proprio da colpi di arma da fuoco. E' accaduto a Chicag o, negli Usa, dove due madri, Chantelle Grant , di 26 anni, e Andrea Stoudemire , di 35, sono state uccise nel pieno della loro protesta. A freddarle sono stati ripetuti colpi di arma da fuoco che le hanno raggiunte in pieno petto sparati da un Suv in movimento.

Chantelle Grant era mamma di tre figli, mentre Andrea Stoudemire aveva due bambini. Le due donne appartenevano all'associazione "Mothers Against Senseless Killings", che è stata creata cinque anni fa a seguito della morte durante una sparatoria di un'altra giovane madre.



Da allora, nell'angolo di strada in cui è avvenuto il delitto, le mamme del quartiere si riuniscono portando cibo e giochi per i bimbi, con l'obiettivo di rendere la città più sicura. La fondatrice del gruppo anti-violenza, Tamar Manasseh, ha definito la morte delle donne "terrificante" e "straziante".



Nella sparatoria è rimasto ferito un uomo di 58 anni. Non è escluso che fosse proprio lui l'obiettivo del killer. Per ora la polizia di Chicago ha fatto sapere che non sono stati effettuati arresti.