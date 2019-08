Chef morto a New York, la madre: "Non credo a cose non vere"

"Non ci credo. Non sono cose vere, quindi a me non interessano". E' questa la reazione di Oriella Ave Dosi, la madre di Andrea Zamperoni, lo chef trovato morto a New York, dopo gli ultimi sviluppi della vicenda. La polizia, infatti, ha arrestato una prostituta con l'accusa di aver ceduto all'italiano dosi mortali di fentanyl, un potente analgesico oppioide sintetico. "Lascio stare quello che dicono i notiziari", ha ribadito la madre di Andrea.