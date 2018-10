Cessato allarme a Colonia, la polizia ha liberato la donna in ostaggio e arrestato il sequestratore

Cessato allarme a Colonia , in Germania, dove un uomo aveva preso in ostaggio una donna in una farmacia della stazione centrale. Lo ha confermato la polizia, comunicando la liberazione dell'ostaggio e l'arresto del sequestratore. L'uomo aveva precedentemente aggredito una ragazza di 14 anni in un Mc Donald, provocando un incendio nel locale. Il bilancio è di tre feriti: la donna della farmacia, il criminale e la 14enne, che è grave.

La donna che era stata presa in ostaggio, ha riferito la polizia via Twitter, è leggermente ferita ed è stata sottoposta a cure. L'aggressore, di circa 60 anni, è stato gravemente ferito durante il blitz ed è stato rianimato e portato d'urgenza in ospedale. La zona era stata subito transennata, la stazione evacuata e la circolazione ferroviaria era stata interrotta. Anche la giovane 14enne è stata portata d'urgenza in nosocomio per aver riportato ferite gravi.