Cesare Battisti, giudice dell'alta corte brasiliana ordina l'arresto

Luis Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale brasiliano, ha ordinato l'arresto di Cesare Battisti , il terrorista di cui l'Italia chiede l'estradizione perché sconti l'ergastolo. Lo ha reso noto la Tv Globo, secondo cui la richiesta è immediatamente esecutiva . Il giudice ha anche revocato una sua stessa ordinanza, emessa ad ottobre dello scorso anno, che garantiva che Battisti non fosse estradato.

L'arresto di Cesare Battisti era stato chiesto dalla procuratrice generale del Brasile, Raquel Dodge, per "evitare il rischio di fuga e assicurare una eventuale estradizione", secondo un comunicato diffuso dalla stessa Procura.



Il legale: "Notizia saputa dai media, nessun commento" - "Non ho avuto accesso alla decisione del giudice, l'ho saputo dai media, non posso commentare". Sono le uniche parole rilasciate dall'avvocato di Battisti, Igor Tamasauskas.