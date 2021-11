Centro europee malattie: "Da variante Omicron per Ue rischio alto o molto alto"

Ansa

Il livello di rischio associato alla variante Omicron per l'Ue è "alto o molto alto". E' quanto scrive l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie in un rapporto diffuso sul nuovo ceppo Covid rilevato nell'Africa Australe. A causa della variante, spiega Ecdc, in questa fase iniziale si consiglia vivamente di evitare viaggi da e per le aree colpite note.